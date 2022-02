Première session extraordinaire du CNT : voici les points inscrits à l’ordre du jour

A peine installé, le Conseil National de la Transition (CNT) a tenu ce lundi 7 février sa première session extraordinaire au palais du peuple de Conakry. Ils sont 80 conseillers sur 81 à répondre présents à cette première session extraordinaire. L’ordre du jour porte essentiellement entre autres sur les informations sur les prochaines étapes de la mise du CNT, le rappel des missions et responsabilités des conseils nationaux, la préparation des voyages des conseillers nationaux à l’intérieur du pays d’une courte durée et l’examen et l’adoption du règlement intérieur du CNT.

Dans la salle, en ce qui concerne la durée de la plénière, le président du CNT, Dr Dansa Kourouma a précisé qu’elle va dépendre du temps des interventions des conseillers communaux et aux contenus des sujets à débattre. «Nous pouvons aller dès fois jusqu’à zéro heure», a-t-il souligné.

Le règlement intérieur du CNT, il a été question de créer une commission ad-hoc qui va statuer en tenant compte du contexte, du règlement intérieur du CNT de 2010 et celui de l’Assemblée nationale défunte. « L’équité est fondamentale. Nous devons traiter tous les Guinéens au même pied d’égalité», a laissé comprendre le président du CNT.