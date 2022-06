Pénurie de carburants : il y a trois Tankers accostés à Conakry pour le dépotage (DG de la SONAP)

Les Guinéens sont de plus en plus confrontées à une pénurie de carburant ces dernières heures. Le phénomène observé par endroits à l’intérieur du pays, est progressivement constaté dans la capitale Conakry.

Du côté de Kamsar et environs, le correspondant de Guinéenews dans la région a fait le constat d’un manque de carburant dans les stations-service ce lundi. Ce qui suscite des inquiétudes chez les populations.

A Conakry, le même phénomène a été vécu. Une pénurie qui commençait à se faire sentir dans certaines situations service en fin de semaine dernière, s’est répandue dans la journée du lundi.

Le DG de la SONAP, interrogé par Guinéenews sur la situation suite à une alerte reçue à propos, s’est plutôt montré rassurant. « C’est une première nouvelle lorsque vous dites que nous restons en rupture alors qu’à l’heure là nous avons trois bateaux ici, dont deux de gasoil et un d’essence », répond le Directeur général.

Même si dans la foulée, Amadou Doumbouya avoue : « effectivement, il y avait de petits problèmes surtout au niveau des banques. Parce que les marketeurs ont leurs comptes domiciliés dans les banques. Lorsque c’est le moment d’ouvrir les LC (Lettre de Crédit) pour permettre aux propriétaires du bateau de débarquer le produit, ils ont des transactions bancaires qu’ils font souvent entre eux. Cela avait retardé, mais ça été fixé… »