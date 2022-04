Pèlerinage chrétien : les fidèles sont arrivés à Boffa

Ce jeudi 28 avril 2022 avec grand engouement, les Boffakas ont reçu à 9 heures GMT les pèlerins chrétiens venus de toutes les paroisses de la Guinée. Pendant 4 jours, ils vont effectuer leurs obligations religieuses annuelles.

Selon la commission d’organisation, cette année, le nombre des pèlerins est estimé à trois mille deux cent. Ce pèlerinage chrétien est une occasion pour certains d’être plus proches de Dieu afin d’implorer sa grâce divine pour la paix et la quiétude sociale en Guinée. Cette année le thème retenu est : »Union de prière, de la justice, la paix et la réconciliation en Guinée ».

En ce qui concerne l’accueil, comme d’habitude les pèlerins sont logés dans les quartiers et les hôtels de Boffa. Il y a une parfaite collaboration entre les fidèles et les Boffakas depuis 1970.

Pour son souhait de bienvenue, le secrétaire administratif des affaires religieuses de Boffa, Elhadj Mamadou Diawara s’est exprimé en ces termes : “Nous sommes très contents et d’ailleurs on avait votre nostalgie. Il y a plus de 134 ans que les chrétiens et musulmans de Boffa cohabitent sans aucun problème et sachez que vous êtes venus chez vous. Nous vous demandons de prier pour que cette transition que nous sommes en train de traverser soit l’espoir pour tous les Guinéens”, a-t-il exprimé.

De son côté, Mon seigneur Vincent Coulibaly s’est exprimée comme ceci : “Déjà nous remercions les autorités de Boffa, pour cet accueil. Soyez rassuré depuis dimanche, nous avons commencé a prier pour les autorités de ce pays et la transition. Nous voulons tous que cette transition soit la dernière transition en Guinée qui a apporté la base solide de la démocratie. Nous prions pour nos frères musulmans qui sont en train de jeûner. On a quitté en bonne santé, et qu’on se retourne en bonne santé aussi”. a-t-il souhaité

Pour ce pèlerin venu de la paroisse Sainte Marie de Conakry, Michel Haba : “Nous sommes très heureux de pouvoir vraiment assister à ce pèlerinage. Cette année, nous venons avec conviction”.