Non-assistance à personne en danger à Ignace Deen: 3 médecins condamnés par le TPI de Kaloum

Au terme de six longs mois de procès, le Tribunal de Première Instance (TPI) de Kaloum a enfin rendu son verdict ce lundi 11 avril contre trois médecins du CHU d’Ignace Deen.

Ces trois médecins, Dr Thierno IIla Bah, Dr Bacar Barry et Dr Ibrahim Camara sont, en effet, accusés de n’avoir pas porté assistance au patient Issiaga Fofana le 5 décembre 2021. Alors qu’il venait de subir un grave accident, monsieur Fofana a finalement rendu l’âme dans la cour du CHU de Ignace à cause, accuse la partie civile, de la ‘’négligence’’ de ces médecins « .

Ces médecins notamment Dr Ibrahima CAMARA, Dr Bacar BARRY et Thierno Illah BARRY écopent, chacun, d’un an d’emprisonnement.

Si l’exécution de cette peine est assortie d’un sursis pour les docteurs Thierno Bacar BARRY et Thierno Illah BARRY, un mandat d’arrêt sera décerné contre le Dr Ibrahim Camara.

En plus, le tribunal les ordonne à accomplir une activité de bénévolat au sein de la Croix-Rouge guinéenne basée à Conakry pour une durée de 150 heures à compter du 12 avril 2022.

Pour sa part, l’avocat de la défense entend relever appel contre cette décision dans les jours à venir. « On n’a pas gagné comme on le voulait mais, nous allons relever appel dans les meilleurs délais. Parce que nous avons 15 jours pour le faire », précise Me. Hamidou Barry, l’avocat des trois médecins condamnés.