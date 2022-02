Nécrologie – Décès d’un grand éducateur à la retraite.

Les familles Sano, Cros, Diakité, Diallo, Sako, Hammers, Fofana, Diané, Sylla, Savané, Bérété, Fadiga et Bah ont la douleur de d’annoncer le décès d’un grand homme.

Inconnu du grand public, la Guinée vient de perdre l’un des grands pionniers fondateurs de l’éducation nationale guinéenne.

Elhadj Moussa Sano, enseignant retraité est décédé hier vendredi 18 février 2022 à Conakry.

Homme du terrain apolitique, formateurs de plusieurs centaines d’instituteurs d’abord à L’Ecole Narionale des Instituteurs de Pita – Kinkon dont il fut le premier directeur puis à L’ENP de Bofa (Koba) avant de diriger l’éducation dans la région de Faranah.

De là il est arrêté injustement et incarcéré au camp Boiro pour complot contre la révolution. Il sera libéré 8 mois plus tard et servira longtemps à l’institut pédagogique national comme formateur d’instituteur avant d’avoir la charge des écoles professionnelles dont il sera pendant 8 ans le directeur national.

À lire aussi Marche du FNDC: les domiciles de Dalein et Sano encerclés

Elhadj Sano est très connu pour sa rigueur dans le travail et sa tendresse dans la vie. Il laisse une veuve Marie Cross, trois enfants: Alpha (« Joli »), Abdoulaye (« Petit Bout »), Marcel et des petits enfants éparpillés à travers le monde. Elhadj Sano a aussi adopté Boubacar Caba Bah, le fondateur de Guinéeews qu’il a aimé affectueusement à Coronthie.

Nous regretterons toujours cet intellectuel sobre et intègre. Que Dieu le garde dans son paradis éternel.

Les funérailles auront lieu demain dimanche 20 février à Kindia.