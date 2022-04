Mobilité urbaine : pour cause de travaux d’entretien, une perturbation est annoncée sur la route du Niger

Le département des infrastructures et des transports informe les usagers de la route qu’à compter du mardi 19 avril 2022, la circulation va connaître une perturbation sur la route du Niger. Il annonce que sur le tronçon de route allant du carrefour Constantin à celui de Mafanco, des travaux d’entretien sont prévus.

Dans un premier temps, ces travaux consisteront à libérer les emprises de la route et les exutoires jusqu’à la mer et curer les caniveaux. Ensuite, suivront, dans une seconde phase, les opérations de bétonnage systématique dudit tronçon.

On imagine bien les désagréments que de tels travaux vont entraîner sur cette portion de route entre les carrefours Constantin et Mafanco. Pour qui connaît la zone, la mise en œuvre de telles opérations va certainement impacter fortement l’important trafic qui se déroule sur cet espace qui reste l’un des plus chargés de la capitale, en termes de circulation de véhicules et de concentration de populations de vendeurs et d’acheteurs. Bien conscient de ce fait, le département des infrastructures et des transports indique néanmoins que pour cause d’utilité publique, l’urgence de ces travaux se fait amplement sentir. Il en appelle donc à la compréhension des uns et des autres et rassure qu’il va mettre tout en œuvre pour diligenter leur exécution.

Aucune information n’est donnée sur la durée desdits travaux. Mais il est attendu que les usagers de ce tronçon de route prennent dès maintenant les dispositions idoines qui s’imposent. La bonne exécution de toute activité d’intérêt public nécessite l’esprit de sacrifice et l’engagement de chaque citoyen. Le bien commun que tous ont en partage, passe par là.