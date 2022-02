Mission de la CEDEAO attendue à Conakry : voici la composition de la délégation 

On en sait un peu plus sur la délégation de la CEDEAO annoncée à Conakry en début de la semaine prochaine dans le cadre d’une mission mixte avec les Nations Unies. En effet, l’équipe de la CEDEAO qui est attendue dimanche après-midi, aura à sa tête le président de la commission, Jean-Claude Kassi Brou. Il sera accompagné du Général Béhanzin, commissaire aux affaires politiques, paix et sécurité et une équipe technique composé de quatre (4) membres.

Guineenews vous propose la note verbale transmise au ministère des Affaires étrangères pour la circonstance.