Mission conjointe CEDEAO-Nations Unies : les manquements relevés par la délégation 

Si la récente mission conjointement menée par la CEDEAO et l’ONU en Guinée a apprécié les avancées enregistrées par les autorités de Conakry, elle n’a pas manqué de relever les manquements dans le processus devant mener au retour à l’ordre constitutionnel.

Dans le communiqué signé à cet effet, la mission conjointe indique qu’elle « reste préoccupée par l’absence d’un chronogramme acceptable pour le retour à l’ordre constitutionnel, six mois après le coup d’Etat militaire du 5 septembre 2021. » Tout en notant « le non respect du délai de 6 mois indiqué par la conférence des chefs d’Etat et de Gouvernements de la CEDEAO lors de la réunion du 16 septembre 2021 à Accra… »

Le document dit également noter « la hausse de la tension sociale » liée à l’opération de récupération des biens de l’Etat qu’elle exhorte les autorités à mener conformément aux dispositions légales et réglementaires en vigueur… » Lisez