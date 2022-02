Démarrée mardi dernier, la FIBA Youth Camp a pris fin dimanche 13 février dernier à la Bluezone de Kaloum en présence de l’ambassadeur des États-Unis en Guinée.

Durant les 6 jours, les formateurs de la Fédération internationale de basketball ont formé une vingtaine d’entraîneurs guinéens, mais aussi une quarantaine de jeunes basketteurs (filles et garçons) locaux. Avec ceux-ci, ils ont travaillé sur les fondamentaux du basket, tant sur les aspects techniques que sur l’intelligence basket. » Nous sommes satisfaits du travail de la Fédération, des entraîneurs et des joueurs et on espère que la Guinée continuera le travail à travers sa Fédération et sa direction technique nationale. En tout cas, nous nous sommes satisfaits et nous espérons que ce Camp va les encourager à poursuivre leur excellent travail « , a exprimé Mamenet qui parle d’un travail enrichissant tant pour les entraîneurs que pour les joueurs.