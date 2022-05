Médiation entre grévistes et direction de la COBAD: le préfet de Boké refile la patate chaude à  l’IGT

C’est finalement à Conakry, précisément à l’inspection générale du travail que les négociations vont se conclure ou se tenir, c’est selon, en vue de trouver une solution à la grève des travailleurs de la Compagnie de Bauxite et d’Alumine de Dian-Dian (COBAD). C’est la conclusion à laquelle les parties sont convenues lors de la rencontre initiée ce weekend par le préfet de Boké.

Même si l’idée de départ n’excluait pas une solution au tour de la table, grâce à la médiation du Colonel Sény Sylvert Camara, cette option a été écartée au profit d’une autre avec l’administration centrale. C’est la direction de la COBAD qui aurait préféré ainsi, selon nos sources qui confient que les travailleurs n’ont pas trouvé d’inconvénient à la démarche.

Joint au téléphone par Guinéenews, le préfet n’entre pas dans les périphéries qui ont abouti cette conclusion. Néanmoins, le Colonel Sény Sylvert Camara a précisé ceci : « nous avons unanimement décidé de laisser la procédure continuer comme ils étaient déjà devant l’inspection à Conakry. C’est pour éviter toute contradiction ou contestation de décision. Nous avons unanimement dit d’aller parapher et de revenir avec les écrits. C’est sur ces termes là que nous nous sommes séparés. »

A l’inspection générale du travail, le directeur général adjoint confirme à Guinéenews que « la procédure va continuer à Conakry. » Avant de déclarer : « nous avons préparé une invitation à cet effet et la rencontre est prévue pour jeudi prochain. Vous êtes déjà informés qu’on était sur le dossier à Conakry. Les discussions étaient finies, il était question de signer un protocole d’accord déjà préparé. »

Rendez-vous est ainsi pris pour ce jeudi pour les signatures. En attendant, des sources proches du dossier ne cachent pas leurs appréhensions, eu égard aux positions encore tranchées entre les travailleurs grévistes et les employeurs. D’où l’entrée dans la danse de la CNTG (confédération nationale des travailleurs de Guinée) qui accompagne la délégation syndicale de la COBAD dans ses réclamations qui portent, entre autres, sur le changement de certains cadres de gestion, notamment au niveaux des ressources humaines et à la sécurité. Sans oublier, les questions de catégorisation des travailleurs selon leurs profils et grandes.

Nous y reviendrons.