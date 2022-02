Me Mohamed Traoré : mes inquiétudes et appréhensions des missions du CNT

« La priorité des priorités, c’est la définition de la durée de la transition, le chronogramme de la transition et le contenu de la transition… »

Telle est la perception de Me. Mohamed Traoré des priorités du nouveau CNT dont il est l’un des 81 membres. L’ex-patron du barreau guinéen et ancien membre du CNT de 2010 a fait cette déclaration à la presse ce samedi 5 février au sortir de la session inaugurale du CNT. Lisez !

« C’est un sentiment de joie et de fierté qui m’anime. Parce que sur les 13 millions de Guinéens, Dieu a voulu que le choix soit porté sur nous. Au-delà, j’ai un sentiment d’inquiétude et d’appréhension compte tenu de l’immensité de la mission qui nous incombe. En discutant avec les populations à la base, on se rend compte qu’il y a beaucoup de choses qui sont attendues du CNT. D’ailleurs, quand vous lisez la charte de la transition, vous vous rendez compte que le CNT est l’un des organes essentiels de cette transition. Cela veut dire que la mission qui incombe au CNT est la plus haute mission. Nous avons cette crainte de ne pas pouvoir répondre et exécuter correctement cette mission dans l’intérêt du peuple de Guinée… Mais, je pense qu’avec l’engagement des uns et des autres, le travail sera fait correctement. Tout est prioritaire, mais la priorité des priorités sera d’abord la définition de la durée de la transition, le chronogramme de la transition et le contenu de la transition et après, on passera sur le sujet concernant à l’élaboration du projet de la Constitution. La particularité de ce CNT est de faire en sorte que nous ne soyons plus en face d’une nouvelle transition. Parce qu’en 2010, lorsqu’on était au CNT, personne ne pouvait imaginer qu’on allait retomber dans une nouvelle transition et qu’on allait mettre en place un nouveau CNT. Je pense qu’avec le CNT qui prend fonction aujourd’hui. Tout le travail consistera à faire en sorte qu’on ne se retrouve plus dans une nouvelle transition et qu’il n’y ait plus un nouveau CNT. »

Lire vidéo :