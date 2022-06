Match Guinée vs Malawi : les Conakrykas donnent leurs pronostics

Au compte de la deuxième journée des éliminatoires de la Can 2023, la Guinée affrontera ce jeudi 9 juin à domicile l’équipe national du Malawi au stade général Lansana Conté de Conakry. En prélude à cette importante confrontation, Guinéenews a réalisé un micro-trottoir auprès de certains Conakryka qui livrent ici leurs pronostic et jugement sur le Syli.

-Husseny Kéïta : « il ne faut pas négliger l’équipe malawite. On doit forcément gagner ce match. Pas de match nul. On doit gagner 3-0. On attend encore beaucoup plus. »

-Alya Camara, vendeur de maillots : « le Syli national doit nous montrer plus que ce que nous attendons de lui. Moi, je ne vais pas les féliciter pour le précédent match. C’est seuls les Guinéens qui se réjouissent d’une défaite. Regardez le Sénégal, ils ont gagné mais ils étaient fâchés d’avoir encaissé un but. Alors qu’en Guinée, c’est le contraire… Cela est une erreur grave. Aujourd’hui, ils doivent impérativement gagner. »

-Madaliou Sow , gérant de café-bar : « si tu n’as rien à faire, il faut regarder le match de Syli. Ils sont capables de te donner une crise cardiaque. Le problème, ce ne sont pas les entraîneurs, mais plutôt les joueurs. Les entraîneurs ne peuvent pas jouer à la place des joueurs. »

-Aissatou Baldé : « moi, en tout cas, je supporte le syli et j’ai confiance en lui. Je pense que cette fois, on ira loin. C’est mon souhait. »

-Ouaoua Haba : « je pense que nous allons juste pour nous présenter en Côte d’Ivoire. Car, nos joueurs ne sont pas à la hauteur pour honorer notre pays. Mais, la faute n’incombe pas aux joueurs… Comment peut-on choisir Kaba Diawara comme entraîneur devant Lappé Bangoura ? Mais comme on veut la honte de ce pays. Nous sommes derrière le Syli quand même. »