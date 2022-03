Manif à Kindia : Certaines femmes activistes réclament justice pour Aminata Sylla

Plusieurs femmes issues des différentes organisations de la société civile ont battu le pavé, ce mercredi 30 mars 2022, pour réclamer justice pour Aminata Sylla, une jeune étudiante en sociologie de l’université de Kindia. Elle a été assassinée dans sa propre maison au retour d’une Kermesse organisée par une école privée de la place. C’était le 5 mars dernier.

Cette manifestation est partie de son quartier Yeolé en passant par la justice, par la préfecture avant de se terminer à la mairie. Partout les manifestantes scandaient le slogan « Justice pour Aminata Sylla » .

« Aujourd’hui, on n’est pas sécurisé même dans nos propres maisons. Raison pour laquelle, on a décidé de sortir ce matin faire savoir aux autorités qu’on en a marre. C’est une étudiante qui été tuée dans sa propre maison et jusqu’à maintenant, il n’y pas eu de justice non seulement pour elle mais aussi pour toutes les autres victimes qui ont été assassinées et violées à Kindia« , dénonce Maciré Touré activiste.

« C’est plus qu’une déception. Avant la manifestation, nous avons adressé les lettres aux autorités mais aucune d’elle n’a voulue nous écouter. Aujourd’hui, quand nous avons appelé au commissariat pour la sécurité de la manifestation, le commissaire nous a dit qu’il n’a pas reçu l’ordre du gouverneur« , a déploré Mme Camara Bountouraby kourouma, activiste.