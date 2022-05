Mamou : un accident de la route fait deux morts et trois blessés à Konkouré

La réhabilitation de la route nationale numéro 1 (RN1) est, au lieu de contribuer à fluidifier la circulation pour les usagers, est plutôt devenue et de plus en plus un facteur accidentogène à cause de certains conducteurs qui ne respectent pas les codes de la route.

Ce mercredi 11 mai, un véhicule de particulier, en provenance de Conakry pour Labé, a percuté par arrière un camion qui était en stationnement à Nounou pampa, dans la sous-préfecture de Konkouré, à une vingtaine de kilomètres de la ville de Mamou. Le bilan fait état de deux morts et trois blessés graves. (Image d’archives)

Interrogé, Kalidou Sow, le chargé des conflits et négociations au syndicat des transporteurs routiers CNTG de Mamou apporte des précisions « lorsque nous avons été informés de l’accident, j’ai pris des dispositions. Les corps et les blessés ont été admis à l’hôpital. Le véhicule personnel a violemment percuté un camion qui était stationné au bord de la route. Ce lieu est devenu un endroit de stationnement des camions. Un lieu de repos. A hôpital, le propriétaire du camion n’a ménagé aucun effort pour assister les accidentés. Les corps ont été traités à la morgue avant leur embarquement pour Labé. Quant aux blessés, ils ont été évacués à Conakry. L’ambulance de l’hôpital a été affrétée à cet effet« .

Le chauffeur du véhicule qui s’en est sorti sain et sauf, a été interpellé par les gendarmes qui le garde actuellement en détention.