Macenta :  Le Premier ministre satisfait sur place une préoccupation des populations

Le Premier ministre, Mohamed Béavogui, est arrivé dans la préfecture de Macenta ce 25 mai 2022 à midi en provenance de N’Zérékoré. Il s’est fait accompagner par sept ministres, notamment celui de la Santé, des Infrastructures, de l’Enseignement technique et de l’Énergie.

A tour de rôle, chacun de ses sept ministres a expliqué aux populations la raison de leur arrivée à Macenta, chacun avec le projet qu’il a pour la préfecture.

Dans son intervention, Mohamed Béavogui, qui expliquait les efforts du Colonel Mamadi Doumbouya, a évoqué le cas dès démantèlements des barrages routiers au niveau desquels les citoyens payaient de l’argent aux agents postés à ces barrages. Et quand il a demandé s’il existe de barrages, la population ne pouvait que répondre par l’affirmative.

Ce qui a choqué le Premier ministre, car la décision de supprimer ces barrages est venue dès plus hautes instances de décisions. Sur le champ, il a demandé au gouverneur de la région et le préfet de Macenta d’aller démanteler ces barrages dès aujourd’hui. Le gouverneur a tout de suite demandé au préfet si ces barrages existent dans la préfecture. A voir les gestes de main du préfet, on comprend qu’il confirme ce qu’ont dit les populations.

Mohamed Béavogui a demandé à ceux qui érigent ces barrages s’ils sont dans la salle de sortir et aller les enlever « car ils seront démantelés de force ».