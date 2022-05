Lutte contre la grippe aviaire à Coyah : entre cris de coeur des fermiers et dispositions concrètes à prendre

Depuis le début de ce mois de mai 2022, les fermes de Kakoulimayah dans la sous-préfecture de Wonkifong à Coyah ont enregistré plusieurs milliers de poulets morts dus à la maladie de la grippe aviaire de type H5N1, selon les spécialistes. Alertées, les autorités sont aujourd’hui à pieds d’œuvre pour freiner cette maladie.

Dans la matinée du mercredi 25 mai, une équipe de la Direction nationale des services vétérinaires (DNSV) et de la Direction nationale de l’alimentation et de la production animale est arrivée dans les fermes de Koulimayah dans la sous préfecture de Wonkifong.

Cette équipe mixte à procédé à l’abattage préventif des poulets présentant des signes de la maladie, à l’incinération et surtout à la désinfection des exploitations agricoles.

Boubacar Dansoko, Fatoumata Sadio Diallo et Elhadj Sanoussy Diallo sont tous des propriétaires de fermes qui ont perdus des milliers de poulets et d’œufs. Aujourd’hui, ils sollicitent l’aide de l’État pour leur venir financièrement au secours.

« J’ai perdu plus de 7 mille poulets et 8 mille oeufs. J’ai abandonné tout en Europe pour venir investir dans mon pays. J’emploie plus de 60 personnes. Si ‘Etat ne nous aide pas financièrement, nous serons complètement à terre« , a indiqué Sanoussy Diallo.

La situation de détresse est la même dans les 12 fermes visitées par l’équipe mixte des services vétérinaires et de la protection animale.

Depuis plusieurs semaines, des soupçons d’une épidémie de grippe aviaire planent sur plusieurs fermes avicoles des zones environnantes de Conakry. Des prélèvements ont été effectués par les

Services vétérinaires guinéens et ces échantillons ont été envoyés à Padhova en Italie, pour confirmer les soupçons. Ces résultats ne sont pas encore disponibles.