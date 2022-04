Littérature : Bernard Pévé Béavogui présente son nouvel ouvrage sur les contes Loma

Présenté comme l’un des plus prolixes des jeunes auteurs du pays, l’écrivain Bernard Pévé Béavogui débarque de nouveau dans le paysage littéraire guinéen. Dans sa gibecière un nouvel ouvrage qu’il a intitulé « Contes Loma ».

Il a été présenté au public ce dimanche 24 avril 2022 au Centre culturel franco-guinéen, dans le sillage des 72 heures du livre de Conakry. Un recueil de contes Loma sponsorisé par l’Organisation Internationale de la Francophonie dans le cadre de la promotion des valeurs ancestrales guinéennes.

Dans sa présentation, Bernard Pévé Béavogui a dit que les contes jouent un rôle important dans la transmission de l’oralité, et donc, de l’enseignement traditionnel.

« Faisant partie intégrante de notre patrimoine immatériel, le conte donne une certaine orientation à nos enfants, à notre communauté, à tout le peuple. Et ce patrimoine immatériel est assez fragile, parce qu’il peut disparaître d’un moment à l’autre. D’où ma motivation à écrire un livre de contes pour conserver nos valeurs traditionnelles, les vulgariser afin que l’éducation et les règles sociales qui étaient de mise soient toujours respectées et que les uns et les autres arrêtent de se minimiser au profit de l’Occident », a motivé l’écrivain.

De l’avis de Bernard Pévé Béavogui, dans les sociétés africaines, les contes font partie de ce qu’on appelle écoles primaires traditionnelles. « Et c’est au niveau de l’école qu’on donne une éducation de base à un enfant pour son avenir. C’est pourquoi cette éducation traditionnelle doit être conservée », a-t-il expliqué en concluant.

Diplômé en Animation culturelle à Conakry, Bernard Pévé Béavogui est auteur de plusieurs ouvrages dont « Les ruses de Kononi le moineau » (publié à Paris), « Vönè, l’enfant terrible » (également publié à Paris), « Les faux marabouts », « Le mariage en pays Loma » et « Trouver un emploi en Guinée » (publiés à Conakry).