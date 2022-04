Libéria : un Togolais et plusieurs Guinéens jugés et condamnés à des lourdes peines

Le tribunal du comté de Grand Gedeh au Liberia a inculpé 7 ressortissants guinéens pour traite d’être humain. Selon le site liberianobserver.com , le juge Georges Wiles a déclaré que les présumés ont persécuté et escroqué leurs victimes d’une valeur de 40 000 dollars US dans le but de leur offrir un bon travail au Liberia et une opportunité de voyager aux Etats Unis.