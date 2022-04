Libération d’Alpha Condé : voici les deux facettes de l’analyse de Mamadou Sylla

Comme on pouvait s’y attendre, la libération annoncée du président déchu Alpha Condé, suscite des débats dans la cité. En tout cas, ce dernier développement de la situation de l’ex-maître de Conakry fait l’objet d’un décryptage minutieux à l’union démocratique de Guinée (UDG).

Joint par Guinneenws, son président, Elhadj Mamadou Sylla déclare a priori que «cette libération est politique, pas judiciaire ». Et d’expliquer : « on peut analyser cela à deux niveaux. On est à l’approche du 25 avril, la date du grand rendez-vous avec la CEDEAO ». Et sur ce point, l’homme d’affaires reconverti en politique estime «qu’on peut dire que c’est pour séduire l’organisation sous-régionale ».

D’un autre point de vue, «on peut dire aussi qu’on l’a libéré politiquement pour qu’il puisse faire face à la justice, comme il y a des plaintes », analyse-t-il. « En tout cas, si un citoyen est libre, en cas de plainte contre lui, c’est un devoir pour lui de répondre si la justice a besoin de lui », précise le président de l’UDG.

A propos de son lieu de résidence «imposer» à Alpha Condé par la junte, Mamadou Sylla pense à l’aspect sécurité quand il s’agit de Mafanco ou Kipé. Même si, rappelle-t-il, «la résidence de l’ex-première dame est un patrimoine de l’Etat.»

Ce qui n’est pas sans lien avec le déguerpissement en cours dans le cadre d’une opération de récupération de biens de l’Etat, intransigeante ou indulgente, selon les cas.