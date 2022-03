Le ministre du Commerce sur les marchés de Conakry ce lundi matin !

Sauf un empêchement ou un contretemps de dernières minutes, le ministre de l’Industrie, du Commerce et des PME se rendra ce lundi matin sur les différents marchés de la capitale. Cette visite inopinée a pour but, dit-on, s’enquérir des réalités sur le terrain et prendre des dispositions et trouver des solutions pour inverser la tendance de la cherté de vie.

Selon les indiscrétions, la visite de Dr Bernard Gomou prendra toute cette journée de lundi 7 mars. Elle commence au marché Niger de Kaloum, et le conduira sur les marchés de Tayouah, Enta, Matoto pour prendre fin au grand marché de Madina. Il mettra à profit ce déplacement pour faire le tour des étals des vendeuses de tomate, de piments, d’aubergine, d’oignons, de la banane plantain, de la viande, du poisson, de l’huile, du riz, bref, les produits de première nécessité avant de rencontrer les grossistes et autres importateurs de denrées alimentaires.

Ce contact direct avec les vendeuses des produits vivriers et autres importateurs des produits de première nécessité, lui permettra, aux dires de certains cadres du département, de connaitre les problèmes qui pèsent sur le panier de la ménagère. Il essayera de comprendre pourquoi, les prix grimpent alors que les devises chutent sur le marché. Les échanges avec les acteurs sur les marchés permettront à Dr Bernard Comou, de trouver idoines pour inverser la tendance comme l’a exigé le Colonel Mamadi Doumbouya, lors du dernier conseil des ministres.