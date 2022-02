Le col. Doumbouya somme ses ministres de déposer leurs projets prioritaires (Conseil des ministres)

Les points suivants étaient inscrits à l’ordre du jour :

Au titre du premier point, Monsieur le Président de la Transition a rappelé l’importance qu’il attache à la mise en œuvre, dans les plus brefs délais, du plan d’action opérationnel assigné à chaque département ministériel. Ce plan d’action détermine les projets prioritaires en ciblant particulièrement ceux ayant un impact direct sur les populations et réalisables à court terme.

Un groupe de travail composé de cadres de la Primature et de l’Administration et de Contrôle des Grand Projets (ACGP) a été installé à la Primature pour définir des critères précis et concevoir une fiche technique d’information par ministères. Les priorités devront être communiquées avant demain, vendredi 11 février à 16 heures.