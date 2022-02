Le CNRD veut-il écarter les « vieux » leaders politiques ?  Ousmane Gaoual tranche !

Sur le plateau de la RTG pour parler de la récupération des domaines de l’Etat par la junte, le ministre Ousmane Gaoual Diallo, Porte-parole du gouvernement a dû répondre à ceux qui prêtent au CNRD la volonté d’écarter certains leaders politiques âgés ou dépassés. Lisez ses propos !

« Je pense qu’il faut respecter les Guinéens. Là on va très vite plus que ce qui est nécessaire. Attendons de voir la loi suprême qui va encadrer notre processus démocratique qui n’est même pas en chantier à proprement parler puisque le CNT vient juste d’être mis en place. Je pense que c’est très vite faire des jugements péremptoires. Il faut faire attention à cela […] Nous avons un peu moins de 3 000 bâtiments qui étaient du patrimoine public en 1992. Aujourd’hui, nous avons 28 ministres, on ne peut pas les loger parce que tous les biens qui devaient servir de résidences des ministres sont vendus. Ils n’ont pas été vendus à un commerçant, à un agriculteur ou à un paysan. Ce sont des hommes d’Etat qui assumaient des responsabilités qui ont privatisé ces biens.»