Le CNRD restitue à El. Ousmane « Sans Loi » plusieurs de ses biens récupérés par le régime Condé

L’information a été donnée par la télévision nationale. L’opérateur économique El Hadj Ousmane Baldé alias Sans Loi, dépossédé par le régime d’Alpha Condé, s’est vu remettre ses biens immobiliers à Conakry par la junte au pouvoir. « El Hadj Ousmane a saisi les autorités du CNRD avec la requête par rapport à une expropriation. Il a documenté sa plainte et ça été revu par les services compétents ; les juristes de la direction du Patrimoine bâti public et le personnel du ministère de l’Habitat. Les sites de Kaloum et les établissements Baldé Motors…sont effectivement les propriétés d’El Hadj Ousmane. Donc, l’autorité nous a mandaté de procéder à la remise officielle et de dire à monsieur Baldé qu’il pouvait reprendre l’entièreté et la totalité de ses activités sur les deux sites », a dit le colonel Amara Camara, qui a procédé à la remise en compagnie du ministre de l’Urbanisme et de l’Habitat, Ousmane Gaoual.

En procédant à cette remise, le colonel Amara Camara a déclaré que « cela va dans le sens de la justice prônée par le chef de l’Etat, mais également dans l’esprit de rassemblement des Guinéens et la protection des investisseurs et des investissements en Guinée ».

El Hadj Ousmane a exprimé toute sa gratitude au Président Mamadi Doumbouya. « J’attendais cela depuis longtemps, mais chaque chose à son temps. Merci au ministre de l’Habitat, merci au ministre secrétaire général à la Présidence. Je le charge de transmettre mes remerciements au Président de la République… », a-t-il dit.

D’autres dossiers relatifs aux biens immobiliers de Sans Loi à Sanoyah (Coyah) et à Kindia seraient en cours d’examen par le CNRD.