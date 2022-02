Labé : une épidémie de rougeole déclarée dans la région sanitaire (DRS) !

Suite à la multiplication récurrente de cas de rougeole à Labé et environs, la direction régionale de la santé (DRS) a finalement déclaré le stade épidémiologique. Ainsi, les autorités sanitaires seraient sur le pied de guerre en préparant une riposte de taille. A en croire au chargé des maladies qui par la même occasion, estime qu’il n’y a pas de péril en la demeure car Labé ne serait pas la seule région dans cette situation dans notre pays.

« On peut parler d’épidémie dans la région de Labé parce que plusieurs districts sont touchés par la maladie. Ce n’est pas Labé seulement, c’est pratiquement tout le pays et même le niveau central est en train de planifier une campagne contre la rougeole. Presque tous les districts de Labé sont touchés par la rougeole. C’est pourquoi même au niveau central et vu ces résultats, ils se sont souciés vraiment de l’état de santé de la population. C’est pourquoi on veut mener une campagne contre la rougeole pour tout le pays », a déclaré le Docteur Sylla Meingué, médecin chargé des maladies à la DRS de Labé.

Le lancement de ladite campagne n’est qu’une question de temps, enchaîne Docteur Sylla Meingué. « Donc, les micros plans sont faits et transmis au niveau central, ils sont en train de réviser et valider afin qu’on puisse vraiment lancer la campagne pour la région de Labé particulièrement et en général pour tout le pays », soutient-il.

Selon lui, l’unique moyen de prévention ou de lutte contre la rougeole, c’est la vaccination. « Il faut qu’on respecte le calendrier vaccinal. Si le calendrier vaccinal est respecté, je pense qu’on aura évité la rougeole », a-t-il conclu.

En attendant cette campagne, la maladie continue sa propagation dans plusieurs districts sanitaires de la région administrative de Labé.