Labé : faute de décharge, les toilettes publiques fermées au grand dam des usagers

C’est une situation d’une extrême urgence mais très négligée par les autorités. Depuis un peu plus d’un an, la commune urbaine de Labé est confrontée à un problème de décharge pouvant accueillir les déchets/selles quotidiennement produits dans des toilettes publiques. L’unique décharge qui existait jusque-là a finalement été fermée en décembre 2021. Conséquences, l’ensemble des toilettes publiques de la ville sont depuis hors service alors que la demande des usagers ne cesse de s’accroître. a appris Guineenews.

Au niveau des marchés, des mosquées, des gares routières, centres de soins et autres, le constat est le même. Les portes des toilettes sont cadénacées car ne pouvant plus accueillir de gens. Le manque de décharge après la fermeture de l’unique lieu de déversement est la principale cause de cette situation inconfortable. « Avant on déversait les déchets à Thiallakoun (localité située à l’est de la ville de Labé). Il s’agit là d’une décharge utilisée depuis plus de 15 ans. Mais récemment les populations de la localité ont manifesté une opposition en martelant que cela ne peut plus se faire chez eux », explique Mamadou Tely Baldé, l’administrateur du marché central et gestionnaire de l’unique camion éboueur de la ville.

Donc, depuis le camion éboueur est en retrait alors que les lieux publics ont besoin d’un entretien régulier afin de rester opérationnel. « Pratiquement chaque deux semaines, il faut effectuer l’opération dans plusieurs lieux publics de la ville. A défaut, c’est la fermeture pure et simple car il s’agit là d’endroits très fréquentés », enchaîne Mamadou Tely Baldé.

Pour preuve, récemment des chauffeurs de Labé se sont fait entendre au niveau de la gare-routière de Kouroula où ils ont fermé les bureaux du syndicat à l’occasion du congrès tenu la semaine dernière. Ceci, selon le nouveau secrétaire général pour protester contre le non fonctionnement des toilettes publiques. « Mais c’est une situation générale comme vous le savez, Labé peine à trouver une décharge pour les déchets. Donc, depuis, la quasi-totalité des toilettes publiques sont fermées. C’est le cas au niveau de notre gare routière, au marché, et à la grande mosquée, (…) », réagit maître Tanou Nadhel Diallo, le nouveau secrétaire général du syndicat des transporteurs et mécanique générale CNTG-Labé.

Malgré l’implication de toutes les autorités locales, le problème persiste avec le refus des citoyens en périphérie d’accueillir la prochaine décharge. Des explications et arguments sont régulièrement avancés par les concernées pour rejeter la demande.

Aux dernières nouvelles, des négociations sont poussées pour l’obtention d’un endroit aux abords de la sous-préfecture de Garambé à l’ouest de la ville de Labé. En attendant la conclusion des négociations, les usagers des toilettes publiques sont abandonnés à leur propre sort.

A suivre !