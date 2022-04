La Société Winning Consortium Simandou Guinée opte pour le transfert de l’expertise agricole aux communautés impactées par ses activités

C’est dans le cadre de l’autonomisation des communautés impactées par ses activités minières et le respect du contenu local que la société winning consortium simandou Guinée a procédé ce mercredi 20 avril 2022 à la récolte d’un hectare de riz à nafaya dans la préfecture de Forecariah pour mettre à la disposition de ces communautés.

Cette cérémonie a connu la présence du préfet de Forécariah , des cadres de la Direction préfectorale de l’agriculture ,les responsables de la société winning consortium simandou port ,les sages et la population de nafaya .

Prenant la parole ,le Directeur des relations de winning consortium simandou port, Monsieur LIU SHOUJIANG a dévoilé l’objectif du projet de la filière riz.

<<L’objectif de ce projet consiste à transférer les compétences agricoles aux différentes communautés pour les rendre autonomes en augmentant la production pour l’autosuffisance alimentaire en Guinée >> a-t-il assuré .

Monsieur HUANG ,le responsable de la filière agricole de winning consortium simandou a procédé à la présentation du projet tout en évoquant ces avantages.

<< Nous avons mis en valeur un hectare de riz comme essaie d’abord avec six (06) variétés différentes pour avoir des semences pour la population car , un hectare donne 8 tonnes de riz et un pied donne 200 graines.les communautés pourront cultiver trois 3 fois dans l’année y compris pendant la saison sèche. >> a t-il déclaré !

Le préfet de Forécariah , le colonel MOHAMED 5 CAMARA , s’est réjoui de l’existence du projet agricole filière riz de la société winning consortium en faveur des communautés.

<< Au nom de son excellence Monsieur le Président de la transition , le colonel MAMADI DOUMBOUYAH ,Je remercie la société winning consortium simandou pour ce projet de développement agricole. car , ça permettra aux communautés consernées d’êtres autonomes. >> s’est t-il réjoui !

Poursuivant ,le préfet à inviter la formation des communautés par la société afin qu’elles puissent acquérir les méthodes agricoles fructueuses pour augmenter leur rendement et devenir autonomes.

<< Je vous invite à procéder de manière sincère à la formation des communautés et mettre les moyens nécessaires à leur disposition afin qu’elles puissent réellement bénéficier des avantages du projet >> a t-il instruit !

Quant au chef du village de nafaya , Monsieur SEYDOUBA BANGOURA , a au nom de sa communauté , remercié la société winning consortium qui a positivement pensé à eux pour valoriser leur principale activité qui est la riziculture.

<< Notre principale activité , c’est l’agriculture et la riziculture en priorité. Si la société winning consortium décide de nous aider à valoriser ce secteur , nous ne pouvons que les remercier. Et nous comptons sur la société pour notre formation et la mise en notre disposition des moyens matériels et financiers >>

La cérémonie a pris fin par l’entame de la récolte sous les yeux des communautés présentes.