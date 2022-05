La Société de Gestion de Kaléta lance un avis d’appel d’offre pour quatre projets

La Société de Gestion de Kaléta (SOGEKA), société par actions simplifiées, enregistrée conformément aux lois en vigueur en République de Guinée, sous le numéro GC-KAL/077.614B/2017, ayant son siège social à l’Immeuble Konkouré et Trois Gorges, Camayenne, Commune de Dixinn, BP 163, Conakry, République de Guinée.

Dans le cadre de la mise en œuvre de son programme d’amélioration du cadre de vie et de travail du personnel d’exploitation (Opération et Maintenance des lignes et postes), ainsi de la mise en œuvre de son programme annuel d’amélioration des conditions d’exploitation de ses installations électrique et infrastructures d’habitation, elle envisage respectivement la construction de deux bâtiments d’hébergement dans la cour des postes de Matoto et de Manéah, ainsi que la rénovation de la cité du Maitre d’Ouvrage de Kaléta.

A cet effet, la SOGEKA lance ce présent appel d’offre national pour les quatre (4) projets ci-dessous:

Travaux de construction des deux bâtiments dans la cour des postes de Matoto et de Manéah:

lot 1: Construction d’un nouveau bâtiment à deux niveaux avec un entrepôt, des logements et une cantine dans la cour du poste de Manéah, sur une surface totale d’environ 920 m 2 ;

; Lot 2 : Construction d’un nouveau bâtiment à trois niveaux avec un entrepôt, des logements et une cantine dans la cour du poste de Matoto, sur une surface d’environ 650 m².

Note : vous pouvez présenter une offre pour un ou deux lots (si pour deux lots, il faut justifier de votre capacité à effectuer les deux lots en même temps).

Recrutement d’une entreprise de suivi/contrôle des travaux de construction de deux bâtiments dans les postes de Matoto et Manéah. Travaux de rénovation de la cité du Maître d’Ouvrage de Kaléta. Recrutement d’une entreprise de suivi/contrôle des travaux de rénovation de la cité du Maître d’Ouvrage de Kaléta.

Conditions de participation:

Peuvent participer à la concurrence, toute entreprise établie en Guinée, éligible aux conditions et réglementations Guinéennes, et ayant des qualifications dans les domaines cités ci-dessus.

Retrait du dossier d’appel d’offre:

Le dossier complet d’appel d’offre pourra être retiré dès diffusion du présent avis (avec une clé de votre société ou par email), au siège de la SOGEKA, sis à l’Immeuble Konkouré et Trois Gorges, Camayenne, Commune de Dixinn, BP 163, Conakry. Tél : (224) 623 67 78 35/627 12 05 05, ou par email à l’adresse électronique suivante : offres@sogeka.com. La date limite du retrait du dossier d’appel d’offre est de dix (10) jours ouvrables après la diffusion du présent avis.

Visite des sites :

Une demande écrite peut être envoyé à la SOGEKA pour une visite des sites, afin de mieux préparer votre offre.

Documents à joindre dans vos offres :

La lettre de candidature

RCCM, NIF à jour

Présentation de la société

Le pouvoir de la personne habilitée à engager la société

Les références de votre entreprise avec les attestations de capacités

Les moyens humains et techniques de votre entreprise

Les CV des dirigeants, encadrants et/ou intervenants

Les qualifications

Les attestations d’assurances

Une garantie financière pourra être demandé au prestataire choisis.

Les soumissionnaires demeurent engagés par leurs offres jusqu’à soixante (60) jours, à compter de la date limite de remise des offres.

Date de clôture du dépôt des offres:

La date limite pour le dépôt des offres est de 20 jours ouvrables à compter de la publication de cet avis, heure de Guinée à notre siège, ou par email : offres@sogeka.com.

Toutes demande de clarification doit nous être transmis au plus tard 5 jours ouvrables avant la date limite de dépôt des offres.

La SOGEKA attend avec intérêt votre soumission et vous remercie d’avance de l’attention que vous portez aux opportunités proposées par la société.

Sincères salutations.

Société de Gestion de Kaléta