La Fondation Orange Guinée lance un avis d’appel d’offre ouvert pour l’achat de materiels médicaux

La Fondation Orange Guinée a été créée en 2015.

Elle a pour mission est assurer un accès égal pour tous à la santé, l’éducation et la culture.

A cet effet, elle initie des programmes afin de pouvoir en faire bénéficier les enfants, les mères et de manière plus large les populations dites vulnérables.

Elle se positionne comme un partenaire des associations et met en œuvre des actions qui répondent aux priorités nationales dans les différents domaines.

Pour garantir une totale transparence dans le choix des prestataires et offrir aux entreprises des opportunités de marchés, elle lance des appels d’offre grand public.

1. Le présent appel d’offre entend répondre à un besoin identifié par les institutions sanitaires dans la prévention, détection et prise en charge des pandémies. La Fondation Orange Guinée entend pour ce faire procéder à l’achat de matériels médicaux qui seront utilisés dans le laboratoire de l’INSP. Les caractéristiques de ces matériels sont décrites ci-dessous.

2. L’appel d’offre est ouvert à tous les candidats éligibles. Ils devront renseigner la lettre de soumission et un accord de confidentialité. Les candidats doivent proposer des dossiers distincts (administratif, dossier financier détaillé ; dossier technique détaillé)

3. Les candidats doivent être des personnes morales disposant de documents administratifs ci-après : Présentation de l’entreprise, Statut et règlements intérieur (si disponible) ; les pièces administratives et règlementaires : agrément et ou autorisation administrative (entreprise habilitée à commercialiser les produits/ matériels médicaux) ; RCCM / Identification fiscale ; Dernière déclaration d’impôt ; La lettre d’engagement

4. Toutes les offres doivent être envoyées le 08/03/2022 exclusivement via e-mail à l’adresse suivante : offresconsultations.ogc@orange-sonatel.com

Caractéristiques techniques

Pour toute information complémentaire, merci de contacter Mr Barry au 622.69.06.70

Contenu du dossier de soumission

Le dossier de soumission devra être adressé à la Fondation Orange Guinée.

a- Dossier administratif

• Présentation de l’entreprise

• Statut et règlements intérieur (si disponible)

• Pièces administratives et règlementaires relatives: agrément et ou autorisation de commercialisation des produits/ matériels médicaux

• RCCM / Identification fiscale

• Dernière déclaration d’impôt

• La lettre d’engagement

b- Dossier technique

Les soumissionnaires devront soumettre les documents suivants comme faisant partie de leur offre technique :

• Des références en la matière

• Marque, la garantie, la fonctionnalité, et spécificité de chaque matériel demandé

• planning de livraison

c- Offre Financière

L’offre financière doit être en GNF (TTC), libellée à l’attention de la Fondation Orange Guinée, avec les détails suivants :

• le prix unitaire pour chaque article

• le montant total HT GNF et celui TTC GNF

• le planning de livraison

Évaluation des offres

a Critères généraux

Les offres seront jugées en fonction des critères suivants :

• la complétude des dossiers administratifs transmis

• les références en la matière

• les caractéristiques partagées pour chaque article

• la garantie

• Le montant de la soumission en Francs Guinéens

• Le respect des conditions générales de l’offre

b Critères particuliers

Le candidat mettra en exergue ses références sur la fourniture de matériel médical (références et/ ou rapports, attestation de précédents clients)

Conditions Générales

Les soumissionnaires resteront engagés par leurs offres 30 jours après la date limite fixée pour la remise de l’offre.

Les facturations se feront à la livraison du matériel, sur présentation des factures libellées à l’attention de la Fondation Orange Guinée. Elles seront accompagnées de justificatifs (Bordereau de livraison)