La Direction Générale des Douanes, la Direction du Commerce et la Chambre de Commerce signent un protocole d’accord relatif à  la fixation des prix des denrées alimentaires pendant le Ramadan

En vue d’alléger le panier de la ménagère pendant le mois saint de Ramadan, la Direction Générale des Douanes, la Direction du Commerce Intérieur et de la Concurrence et la Chambre de Commerce, d’Industrie et d’artisanat de Guinée (CCIA-G) viennent de signer un Protocole d’Accord. La signature de ce document est relatif à l’approvisonnement du marché national et à la fixation des prix des denrées alimentaires de première nécessité pendant le Ramadan. Lire ci-dessous le Protocole d’Accord

