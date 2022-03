KPC réconcilie les opérateurs économiques Habib Hann et Ansoumane Kaba

À peine lancées par le Président de la Transition, le Colonel Mamady DOUMBOUYA, les Assises Nationales (Journée de Vérité et de Pardon) produisent déjà leur premier résultat aux effets positifs et multiplicateurs au sein du patronat guinéen.

En effet, une rencontre historique s’est tenue ce mardi 22 mars 2022 au domicile de Monsieur Kerfalla Camara, PDG du Groupe GUICOPRES et 1er Vice-président du Patronat Unifié de Guinée.

Cette rencontre a regroupé El Hadj Nana Kouroumah, Monsieur Ismaël Keita, Monsieur Diawara et Kerfalla Camara autour du différend qui oppose les deux versions du Conseil National du Patronat Guinéen (CNP-Guinée).

Après des échanges fraternels, francs et sincères emprunts de cordialité, Monsieur Habib Hann a décidé de fumer le calumet de la paix avec son frère et ami, Ansoumane Kaba – Guiter.

Par cet acte patriotique et hautement significatif en ce jour symbolique, Monsieur Hann a décidé de rejoindre le patronat unifié de Guinée présidé Monsieur Kaba – Guiter depuis la fusion de la CPEG, du CNP-Guinée et du PAG.

Cette rencontre a été facilitée par Monsieur le Ministres du Commerce, de l’Industrie et des PME et Monsieur le Ministre de l’Administration du Territoire et de la Décentralisation qu’ils en soient vivement remerciés.