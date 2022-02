Kounsitel/Gaoual : vive tension entre plusieurs acteurs dans les mines

Interrogé par Guinéenew Aguibou Diallo, membre des jeunes pour la protection de l’environnement explique.

« C’est hier vendredi à 17h que les gérznts de bars et les orpailleurs ont commencé à se révolter contre nous et les militaires. On leur avait dit de ne pas vendre l’alcool et le chanvre indien dans les mines. Mais, ils ont refusé en installant des bars un peu partout, de la rentrée de Kounsitel surnommé Conakry en quittant Gaoual jusqu’au concasseur. C’est dans ces bars où prolifèrent l’illicite comme la consommation de l’alcool, de la drogue et la prostitution. C’est pourquoi les militaires et les donzos les ont brûlés aujourd’hui. Revoltés, ils pourchassent tout le monde en jettant des cailloux même à la mairie. Les forces de l’ordre ne font rien, vraiment nous avons peur car personne n’intervient pour les calmer. Actuellement rien ne fonctionne à Kounsitel », déplore-t-il.