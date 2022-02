Kissidougou : cinq jeunes interpellés pour un présumé viol collectif

Une fille âgée d’une dizaine d’années aurait été victime d’un viol collectif dans le quartier Kankankoura, situé dans la commune urbaine de Kissidougou. . Ce présumé viol aurait été perpétré par cinq personnes, dans la nuit du mardi 15 février 2022, selon nos informations.

A en croire au procureur près le Tribunal de Première Instance de Kissidougou, Ali Badra Komah: » Il ya eu un cas de viol collectif qui avait été porté à notre connaissance ce matin, mais les faits se sont produits depuis le mardi. La nuit du mardi au mercredi 16 février, des jeunes du quartier Kankankoura, se sont attelés à ces faits de présumé viol. Donc, jeudi, la police a procédé à l’interpellation de cinq des six présumés violeurs. Ils ont été auditionnés à la police. Ensuite, j’ai exigé au commissaire à ce que les suspects et les procès verbaux me soient déposés aujourd’hui. C’est ce qui fut fait. Comme à la matière, ce sont des faits criminels, nous avons ouvert une information judiciaire concernant le cas. Nous avons saisi le juge d’instruction qui va nous élucider encore de plus« .

Poursuivant, le procureur Komah est très clair : » j’ai demandé à ce que par la loi, que la fille soit amenée à l’hôpital parce que nous ne sommes pas des spécialistes en la matière. Chez nous, il faut qu’il y ait une preuve qui va nous montrer qu’il y a eu viol et pénétration sexuelle« .

Enfin, précise-t-il, : »les cinq présumés auteurs de ce viol sont à notre niveau. Le juge d’instruction est saisi. Ils sont déjà placés sous mandat et l’enquête poursuit son cours normal« .