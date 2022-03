Kindia : une mère de famille se suicide par pendaison

Aminata Diané est mère de quatre enfants. Il habite le secteur Fossékha, dans le district Barenfory sis dans la commune rurale de Damakania préfecture, à Kindia. Ce lundi 14 mars 2022, elle s’est suicidée par pendaison.

Selon nos informations, elle s’est pendue dans les toilettes à l’aide de son foulard chez un médecin traditionnel om elle était en traitement.

« Ils sont venus avant-hier (samedi, ndlr) chez moi. La victime souffrait d’une maladie mentale. Elle ne dormait pas et faisait des mouvements. Ses yeux étaient toujours grandement ouverts. J’ai récité quelques versets coraniques et utiliser certains produits. Dans la nuit d’avant-hier, elle a dormi jusqu’à 1 heure du matin. C’est ainsi je leur ai demandé d’envoyer l’argent je vais commencer les produits sur lesquels je vais réciter des versets. Après elle va continuer le traitement chez eux.

Mais l’argent devait quitter l’extérieur mais comme c’est le week-end, la transaction n’était pas possible. Ils m’ont dit maintenant d’attendre jusqu’à ce lundi. Hier nuit, elle a bien dormi sans problème, on a même prié ensemble. Après la prière, j’ai commencé à réciter les versets coraniques devant elle et sa fille. Subitement, elle a commencé à taper sur son vendre et demander à sa fille de lui trouver l’eau pour la toilette. Un quart d’heure après, sa fille est partie contrôler comme elle commençait à durer. Sa fille l’a appelée plusieurs fois devant la toilette mais elle ne répondait pas. Directement, elle est entrée et a vu sa maman accrochée à son foulard« , témoigne Cheick Mohamed Traoré, tradipraticien.