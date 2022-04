Kindia : Le Système des Nations-Unies sensibilise la population sur la gestion et la transformation des conflits

Cette rencontre de sensibilisation a regroupé plusieurs personnalités communales, préfectorales mais aussi régionales.

Présent à cette cérémonie, le représentant du maire a tout d’abord remercié l’institution organisatrice avant de les rassurer de leur ferme disponibilité à œuvrer pour la promotion de la paix.

« Nous sommes très ravis de recevoir cette délégation avec ce gigantesque projet portant sur la caravane culturelle de sensibilisation pour la promotion de la paix et la cohésion sociale lancée officiellement le 10 Novembre 2021 dans la région de N’Zérékoré par le gouvernement guinéen en collaboration avec le Système des Nations Unies.

La commune urbaine de Kindia vous accueille à bras ouverts et reste à votre entière disposition pour la réussite du projet.

Cette journée va permettre à la population de Kindia de prendre conscience sur la nécessité du vivre ensemble et la cohésion sociale gage de tout développement et cela pour la transformation des conflits dans nos communautés », a-t-il dit.

Ce projet fait partie de l’initiative régionale soutenue par le Département des Affaires politiques et de la consolidation de la paix qui tend à favoriser le dialogue national et la recherche de consensus, les processus de réconciliation au niveau national et communautaire, l’établissement et le renforcement des infrastructures de paix ainsi que la promotion des femmes et des jeunes à ces processus.

Oumar KANN, le conseiller politique du bureau régional des Nations Unies pour l’Afrique de l’Ouest et le Sahel explique l’objectif de ce projet.

« Au mois de novembre 2021 à N’Zérékoré, il ya eu le lancement de cette caravane en présence du ministre des Affaires étrangères guinéen, du représentant du Secrétaire général des Nations Unies et quelques ambassadeurs. L’objectif est de renforcer le vivre ensemble et la cohésion sociale en Guinée.

Cela s’inscrit aussi dans le cadre de la chaîne de transition en soutien aux autorités de la transition et au peuple de Guinée », souligne-t-il.

Les villes qui sont couvertes par le projet sont celles qui sont considérées comme les plus conflictogènes disposant de repères culturels et historiques avec une présence de communautés multiethniques et autres alliances socio-culturels de référence.