Kindia : des malfrats attaquent le véhicule d’un pasteur et dérobent beaucoup d’argent

Ces malfrats ont d’abord cassé la vitre arrière de la voiture avant de prendre un montant avoisinant 40 millions de francs guinéens.

« Je visitais l’évolution des travaux dans mon chantier à la périphérie de la ville. J’ai entendu un bruit et les enfants qui étaient dehors ont crié voleur, voleur avant que je ne me retourne, ils ont gâté la vitre arrière de ma voiture et ils ont pris le sac dans lequel il y avait une somme de plus de 39 millions. C’est un montant qui est destiné à payer mes enseignants et autres choses.

Au même moment, ils ont pris ma carte bancaire, mon passeport, ma carte d’identité et quelques documents administratifs », explique Théa Jean Foromou, Pasteur à l’église de la mission Perazy Missy à Kindia.

Selon nos informations, ce n’est pas la première fois qu’il est victime de vol dans ce secteur. Cette fois ci, le pasteur dit vouloir aller plus loin pour retrouver ses voleurs.

Pour l’instant, ces malfrats sont en cavale et les services de sécurité sont à leur trousse.