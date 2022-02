Kankan : un prévenu s’échappe de la Brigade de recherche !

Un présumé voleur arrêté par la population il y a de cela 2 jours, a réussi à s’extirper des mains des agents des services de sécurité. C’est une rocambolesque affaire qui s’est produite dans la matinée de jeudi 17 février 2022, dans les locaux de la brigade de recherche sis au quartier Korialen, a-t-on constaté sur place.

Rencontrée ce matin, la victime du présumé voleur en question, Mamoudou Kaba, propriétaire d’une boutique d’appareils d’électroménagers au quartier Météo, relate : « Quand on l’avait attrapé, il était à son deuxième tour dans la boutique. Certains jeunes du quartier voulaient qu’on le batte à mort ; mais soucieux de la loi, on a préféré appeler la police militaire qui est venue le chercher et l’a confié à la brigade de recherche, qui était censée le déférer à la justice. Quand je suis passé là-bas à la brigade ce matin pour faire le point sur les préjudices que j’ai subis, à mon grand étonnement, ils m’ont fait savoir que le prévenu a disparu de leur locaux », nous a-t-il confié.

L’information nous a bel et bien été confirmée cet après-midi par le premier responsable de ladite brigade. A en croire Alpha Amadou Boiro qui nous a donné des explications hors micro, c’est en exécutant une corvée à laquelle, il aurait été commis que le prévenu a pris la fuite : « Ce matin aux environs de 7 heures, le prévenu était en train de ramasser les sachets dans la cour, ensuite il s’est dirigé derrière notre bâtiment pour aller déverser la poubelle. C’est en ce moment qu’il a escaladé notre clôture pour se retrouver dans la cour de la police. Donc avec leur concours on a réussi à remettre la main sur lui et on l’a laissé dans les locaux de la police. Mais au fil de quelques temps, ils sont venus nous faire savoir que le jeune a encore réussi à s’extirper de l’endroit où il le détenait », nous a-t-il confié.

Mais cette version ne semble pas du tout convaincre Mamoudou Kaba la jeune victime, qui ne cache pas son scepticisme et demande réparation sous peine de porter plainte contre cette institution : « Ce jeune présumé voleur est réputé dans la localité de Siguiri. On a été informé qu’à chaque fois quand on le met en prison à 9 heures, à 12 heures, il se retrouve dehors. Nous pensions seulement qu’à Kankan, ce serait différent. Cette histoire qu’ils nous ont racontée franchement nous ne parvenons pas y croire. C’est eux qui savent vraiment comment ce jeune malfrat qu’on a attrapé pour les envoyer sur un plateau d’or a pu s’évader. Pour ma part, je demande qu’on me rembourse ce que j’ai perdu qui peut atteindre une valeur de plus de 40 millions de GNF. Nous ne comptons pas baisser les bras comme ça, nous sommes en train de voir comment nous pouvons poursuivre la brigade de recherche en justice dans cette affaire d’évasion», a-t-il prévenu.

Il faut par ailleurs signaler que c’est dû à cette crise de confiance entre les services de sécurité et les populations à la base, que de nombreux présumés voleurs finissent par être lynchés dans la rue par des vindictes populaires.