Kankan-Siguiri : un accident de circulation fait 5 morts et une vingtaine de blessés ! (Source hospitalière).

C’est un grave accident de la circulation qui s’est produit ce mercredi 27 avril 2022 sur la route nationale Kankan-Siguiri, dans la commune rurale de Fodécariah située à plus de 70 kilomètres du centre ville de Kankan.

Selon les témoignages, ce sont 2 véhicules de transports communs qui sont entrés en collision faisant 4 morts et de nombreux cas de blessés.

Joint au téléphone ce matin, le maire de la localité Moussa Camara nous a indiqué que : « C’est dans l’après-midi qu’un citoyen m’a interpellé pour m’informer de cette nouvelle tragique. Puisque c’était entre le district de Dalaba et de Tchièrô, alors j’ai envoyé les deux chefs de districts aller s’enquérir des réalités, et ils m’ont fait savoir qu’effectivement, un accident très grave venait de se produire entre un minibus de couleur bleue et noire en provenance de Macenta pour Siguiri via Kankan et un autre minibus en provenance de Siguiri pour Kankan de couleur jaune. Ils m’ont dit qu’il y a eu beaucoup de victimes. A mon arrivée sur le lieu moi-même j’ai constaté 18 personnes gravement blessées ou se trouvant dans le coma ainsi que 4 corps sans vie », nous a-t-il affirmé.

Les victimes ont été transportées au service des urgences de l’hôpital régional de Kankan. Docteur Yaraboye Koivogui qui nous a aussi reçus à son tour dans son bureau ce matin nous a fait à son tour le point de la situation ce matin : « Nous avons reçu un lot d’accidentés qui étaient au nombre de 21 personnes et 5 dépôts de corps dont 4 hommes et 1 femme. Parmi les 21 personnes blessées, il y a 8 cas graves qui ont été directement conduites au bloc pour leur prise en charge »,a-t-il indiqué avant de préciser aussi que : « Des gens se sont empressés hier pour dire qu’il y a eu 6 cas de morts. Non il n’y avait pas 6 cas de morts. Il y avait parmi les 6 présumés corps qu’on nous a amenés, un qui était encore en vie. Nous avons constaté après toutes nos analyses qu’il respirait encore tant bien que mal. Donc il a été retiré du lot des corps, et jusqu’ici, il se trouve en vie avec nous ici au service des urgences, bien que son cas soit vraiment critique car il se trouve dans le coma et il ne parle pas », a-t-il rectifié.

Alphonse Béavogui, chauffeur du minibus qui était en partance pour Siguiri, a eu de la chance, contrairement à son confrère qui est mort dans l’accident, lui se trouve actuellement hors de danger. Interrogé sur son lit d’hôpital, il revient sur les circonstances de l’accident. : « Moi je quittais Kankan pour aller à Siguiri. Moi je conduisais doucement tandis que lui (l’autre chauffeur) venait à vive allure. Mais à distance je ne me suis pas douté qu’il allait laisser son droit pour venir nous percuter. C’est à quelques microns de nous qu’il a laissé son sens. J’ai essayé de l’éviter mais c’était trop tard. Il m’a percuté directement par le flanc. C’est comme ça que ça s’est passé », nous a-t-il confié.