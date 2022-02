Kaba Diawara : « le contrat est terminé…Mais mon souhait …»

De retour à Canal + après avoir conduit le Syli à la Coupe d’Afrique des Nations (CAN), Kaba Diawara a confirmé que le contrat de sélectionneur qui le liait avec la Guinée est terminé depuis le 31 janvier. Ce, à la suite d’une rencontre entre lui, le ministère en charge des Sports et le Comité de normalisation. Kaba Diawara a cependant exprimé son désir de continuer avec la Guinée qui entamera dès juin prochain les éliminatoires de la CAN 2023. « Elle (la balle) est dans le camp des autorités. [En tout cas] mon souhait est de continuer, j’ai pris goût à faire ça (entrainer) », a déclaré le désormais ancien sélectionneur du Syli national sur le plateau de l’émission Talent d’Afrique de CANAL+.

Kaba Diawara espère donc que les autorités guinéennes lui fassent appel pour continuer l’aventure avec le Syli, lui qui a fini – avec le Syli – aux huitièmes de finale de la CAN après le match perdu contre la Gambie.

Nommé en octobre 2021 pour trois matchs, Kaba Diawara a été par la suite confirmé à la tête du Syli pour trois mois (décembre 2021-février 2021) avec pour principal mission de conduire l’équipe à la CAN. Il part laissant des Guinéens divisés sur sa performance. Beaucoup de ses compatriotes l’ont considéré comme le responsable de l’échec de l’équipe à la CAN. En revanche, d’autres estiment qu’il faut lui laisser le temps de construire une équipe.