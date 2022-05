Justice : reprise des activités judiciaires ce lundi après la suspension de la grève des gardes pénitentiaires

Les cours et tribunaux du pays devraient reprendre leur fonctionnement normal ce lundi 16 mai après la suspension de la grève des gardes pénitentiaires. Le ministère de la Justice et les grévistes ont convenu vendredi de la finalisation des démarches pour l’acquisition des moyens logistiques pour les établissements pénitentiaires ; l’engagement des 135 bénévoles à la fonction publique ; l’augmentation de 500 000 francs guinéens sur le salaire de chaque agent en guise de compensation du ravitaillement en riz ; le démarrage de la formation commune de base de 262 agents dès que possible. Mais aussi, de l’attribution de grades à l’ensemble du personnel à la fin de la formation commune de base de 262 gardes pénitentiaires et de la signature de l’arrêté conjoint accordant des primes et indemnités conformément au statut particulier du personnel pénitentiaire.

La grève des gardes pénitentiaires a paralysé le fonctionnement des cours et tribunaux durant la semaine du 9 au 15 mai. A la CRIEF, la comparution de l’ancien, Premier ministre, Ibrahima Kassory Fofana et Cie devant un juge d’instruction a dû être reportée sine die.