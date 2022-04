Justice : les avocats de Kassory et Cie dénoncent les violations récurrentes des droits de leurs clients 

Dans une déclaration signée des avocats des sieurs Ibrahima Kassory Fofana, Mohamed Diané, Oyé Guilavogui, il est fait mention qu’en son audience de ce mardi 26 avril 2022, le président de la CRIEF « a refusé d’ordonner la libération de ses clients et d’invalider le mandat de dépôt du Procureur spécial daté du 06 avril 2022″.

Selon la même source, la défense a immédiatement interjeté appel de « cette décision sans fondement ». A cet effet, « elle dénonce avec vigueur les violations récurrentes et répétées des droits fondamentaux de ses clients, non seulement par le Procureur spécial, mais également par le Juge chargé de veiller à leur respect. [Et], dénonce une instrumentalisation manifeste de la justice guinéenne à des fins politiques« .

Par ailleurs, la défense dit ne ménager aucun effort pour le respect de la liberté et des droits de ses clients, notamment par la saisine des instances internationales de Promotion et de protection des droits humains.