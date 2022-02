Justice : l’ancien directeur du FER inculpé pour une affaire de plus 80 milliards GNF

Comme annoncé dans l’une de nos précédentes dépêches, le directeur du Fonds d’entretien routier Souleymane Traoré a été inculpé ce mercredi 23 février et conduit à la Maison centrale de Conakry pour « détournement de deniers publics ». De source sûre, Souleymane Traoré est poursuivi dans un détournement présumé de plus de 80 milliards de francs guinéens.

Depuis mardi 22 février, des anciens dignitaires du régime Alpha Condé sont auditionnés par des juges d’instruction de la Cour de Répression des Infractions Économiques et Financières (CRIEF), une juridiction spéciale mise en place par la junte pour lutter contre les crimes économiques et financiers en Guinée. C’est ainsi que les anciens ministres Tibou Kamara et Ismaël Dioubaté ont été inculpés mardi dans une affaire de détournement présumé de près de 132 milliards francs guinéens. Le dernier, tout comme la directrice administrative et financière du ministère de l’Enseignement technique et de la Formation professionnelle, a été écroué.