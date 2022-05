Interdiction des manifs politiques : Bouya Konaté de L’UDIR prévient le CNRD 

Sans surprise, le communiqué du comité national du rassemblement pour le développement (CNRD) prenant acte des 36 mois de transition voté par le CNT, ne passe pas chez les politiques. En tout cas pas chez le président de l’Union pour la défense des intérêts républicains (UDIR).

Sollicitée par Guineenews, la réaction Bouya Konaté, certes courte mais reste assez expressive. « La manifestation est un droit légitime et légal, de surcroît un des caractères fondamentaux de la démocratie. C’est pourquoi on ne l’interdit pas, on l’encadre. Le communiqué du CNRD d’hier prouve à suffisance que les 36 mois ne sont pas consensuels. Car, c’est un communiqué sur fond de menace. Alors qu’une transition est une période de prise de décisions collégiales « , estime-t-il avant d’ajouter : « malheureusement, notre passé n’a jamais enseigné nos dirigeants. En tout cas, celui qui sème du riz ne récoltera que du riz. »

A rappeler l’UDIR de Bouya Konaté, est membre de la CORED (Convergence pour la renaissance de la démocratie en Guinée), de l’UCP (Union des partis politiques) et signataire du G58.

