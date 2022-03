Inculpation du DG de l’EDG par la Crief : quid de la perturbation de la desserte en électricité ?

Sans commentaire aucun, l’information sur la convocation du directeur général de l’EDG a été confirmée à Guineenews par un responsable de la société. « Oui », c’est la réponse que notre interlocuteur nous a adressée, après plusieurs heures d’attente.



Par contre, nos confrères de FIM FM qui en savent un peu plus sur le dossier annoncent que le directeur général d’EDG, « Bangaly Maty et l’agent comptable de ladite société ont été auditionnés et même inculpés avant d’être placés sous contrôle judiciaire par la CRIEF hier lundi ». Il leur est reproché un présumé détournement de quatre milliards de francs guinéens.



Par ailleurs, nous avons également tenté de recouper l’information selon laquelle la perturbation dans la desserte en électricité à Conakry, serait due au non paiement par EDG des factures de fourniture du mazout qui alimente nos centrales thermiques.

Mais selon Naby Camara, du département communication d’EDG, l’interruption de la fourniture d’électricité notamment dans certains quartiers de la banlieue de Conakry s’expliquerait par « les travaux du nouveau poste de Kissosso ». Et d’ajouter « qu »à cette phase des travaux, des perturbations seront enregistrés durant toute la période ». Partageant dans la foulée le lien d’un communiqué publié par EDG à cet effet.

Et pourtant, de sources bien informées, les factures impayées du fournisseur du mazout et l’avenir incertain du contrat liant la Guinée à la société OCTOGONE ne tarderont pas à avoir leur effet sur la desserte en électricité pendant cette période d’étiage.