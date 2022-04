Humanitaire : Karpowership offre 5 jours d’Iftar (coupure de jeûne) à l’orphelinat Régina Maris

La société énergétique turque, Karpowership a entamé ce mercredi 20 avril, cinq jours d’Iftar (coupure de jeûne) qu’elle offre à l’orphelinat Régina Maris. A la cérémonie de remise organisée à cet effet, nous avons constaté des denrées composées de riz, de sucre, de lait en poudre, et de grumeaux de maïs et de mil.

Ce geste a eu le mérite de redonner le sourire à ces enfants démunis et leurs encadreurs. En témoigne l’ambiance festive dans laquelle ils ont accueilli la délégation de Karpowership qui a visiblement réussi le double exploit de créer une atmosphère joyeuse chez ces enfants orphelins après une journée de jeûne.

Après la prière du crépuscule, la joie augmente d’un cran avec la rupture du jeûne qui a lieu à l’occasion, dans un cadre bien aménagé où des orphelins, handicapés et autres enfants abandonnés passent des moments agréables grâce aux bonnes volontés, illustrant ainsi l’un des messages de Karpowership qui soutient qu’‘‘un repas n’est agréable que si on le partage. »

Au terme dudit repas, le Directeur Général de Karpowership, qui fournit d’électricité à l’Etat guinéen depuis 2020, à travers EDG, explique : ‘‘dans le cadre de notre responsabilité sociétale, depuis qu’on est là, on est en train de faire des événements pour aider la population démunie. Et notre ligne de conduite pour cette année-là, c’est d’aider les orphelinats. Donc le 1er événement que nous avons fait aujourd’hui va s’étaler sur 5 jours. C’est 5 jours d’Iftar (coupure de jeûne), au sein de l’orphelinat Régina Marie, avec maman Henriette.’’

Poursuivant, AMINE CHAARI informe que ‘‘cet événement sera accompagné par des dons pour permettre aux enfants de compléter ce dont ils ont besoin pour le mois de ramadan’’. Donnant ainsi tout son sens aux vœux de « bon Ramadan à tous les enfants de l’orphelinat Regina », lisible sur l’une des banderoles de Karpowership.

Pour terminer, le donateur confie : ‘‘ cela fait vraiment un grand plaisir pour nous de partager ces moments avec les enfants. Parce que comme vous savez, depuis 2020, on était un peu isolé, enfermé, il n’y a pas ce contact, il n’y a pas cette chaleur, cet échange. Donc c’est formidable d’être avec les enfants, partager avec eux ces bons moments.’’

Visiblement très heureuse du geste et de la manière de donner, la directrice du centre Henriette Bouillé, les yeux pétillants de bonheur, déclare : « Cela nous va droit au cœur ». Avant d’ajouter : « monsieur Amine est un grand homme et sa société est une très belle et grande société ». Et d’expliquer : ‘‘d’abord, ils fournissent de l’énergie à la Guinée (de l’électricité) et aujourd’hui, ils sont venus nous fournir de l’énergie parce que, qui donne à manger, a donné de l’énergie.’’

Puis, d’insister sur le sentiment qui l’anime avec ses enfants et de formuler des prières en ces termes : ‘‘vraiment ça nous va droit au cœur. Nous sommes très enchantés, très heureux et nous prions pour que cette collaboration Guinée Karpowership continue pour toujours.’’

A noter que selon les informations données à l’occasion, l’orphelinat Régina Maris créé dans les années 2000 par la Nonce apostolique, est un établissement mixte, avec des chrétiens et des musulmans. Il compte actuellement 62 enfants dont 31 garçons et 31 filles. Parmi eux, des enfants orphelins, des enfants handicapés physiques, des enfants handicapés mentaux légers et des enfants abandonnés.