Handball : l’IHF félicite la Guinée et l’invite à bien se préparer pour les mondiaux…

Dans un courrier adressé à la Fédération Guinéenne de Handball, l’IHF (Fédération internationale de handball) félicite la Guinée qui a réussi à qualifier ses équipes junior et cadette aux mondiales de leur catégorie respective. « C’est avec une grande joie que je félicite l’équipe nationale nationale junior féminine pour leur performance au 28ème Championnat d’Afrique des Juniors Féminin ainsi qu’à l’équipe nationale des jeunes (cadettes) pour leur médaille d’argent au 17ème Championnat d’Afrique des Cadets Féminin », lit-on dans le courrier de Hassan Moustafa, président de la Fédération internationale de handball, qui a aussi félicité la fédération pour l’organisation réussie des deux compétitions.

Du 19 au 26 février, puis du 27 février au 6 mars, la Guinée a organisé les deux championnats (féminins) du continent et a fini quatrième dans la catégorie des juniors et troisième dans celle des cadettes. Les deux équipes vont donc représenter la Guinée dans leurs catégories respectives après avoir manqué ces championnats mondiaux en 2020 pour raison de Covid. Une qualification historique !

Cependant, tout en félicitant la Guinée, le président de l’IHF avertit que ces compétitions doivent être bien préparées. « Une préparation solide et efficace est essentielle pour pouvoir concourir au plus haut niveau et contre des équipes nationales plus expérimentées », a adressé le président de l’IHF à la fédération nationale, à moins de trois mois (juin 2022) du Championnat mondial des Juniors et à moins de quatre mois (juillet) de celui des cadettes. Par conséquent, il a exhorté la Guinée à investir dans une préparation bien organisée.

En Guinée, les félicitations et avertissements du président de l’IHF arrivent à point nommé. Le pays a souvent agi à la dernière minute – et même parfois pas – quand il s’agit d’accompagner les équipes nationales devant participer aux compétitions internationales. D’ailleurs, ces félicitations d’Hassan Moustafa vont certainement faire du bien à des cadettes qui auraient aimé recevoir ne serait-ce qu’un message de félicitations de la part des autorités nationales.