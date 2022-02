Handball féminin : les juniors qualifiés au mondial après leur victoire sur le Nigeria 

L’équipe nationale féminine junior sera au Championnat mondial de handball. C’est l’une des conséquences de sa brillante victoire sur le Nigeria, ce soir, au compte de la deuxième journée du championnat d’Afrique junior qui se joue depuis samedi à Conakry.

Déjà victorieuse de l’Algérie, samedi, les jeunes guinéennes sont venus à bout des Nigérianes au terme d’un match maîtrisé. Mené dès la première minute, le Syli a égalisé le but nigérian à la 5 ème minute. Après quoi, il a mené au score et n’a jamais été rattrapé.

Premier pari gagné par Paye

De 12 -17 à la mi-temps, le score final sera de 27- 36 en faveur des partenaires de Bintou Oularé (encore désignée meilleure joueuse de la rencontre). En se qualifiant pour les demi-finales et donc pour le championnat mondial, le Syli permet à Mamadouba Paye Camara, président de la Fédération Guinéenne de Handball, d’atteindre son premier objectif. Lui qui avait fait de la qualification des équipes cadettes et juniors aux Championnats mondiaux l’un des enjeux de l’organisation de ce CAN.

L’autre objectif à atteindre par l’équipe guinéenne est de finir au moins finaliste à défaut de remporter le tournoi.