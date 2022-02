Hadia Prési persiste à la barre : « je n’ai jamais couché avec un homme… Envoyez un médecin  » 

Poursuivie pour chantage et tentative d’extorsion au préjudice de l’homme d’affaires Thierno Mamadou Dansoko, la cinéaste Hadiatou Bah dit Hadia Prési a reconnu avoir demandé 3 000 dollars, 80 000 dollars et une voiture Land Cruiser Prado à Dansoko. Mais dans le cadre d’un prêt. » Je lui ai dit qu’au lieu de me donner cet argent, il pouvait me le donner en prêt « , a dit Hadia qui s’est demandé pourquoi c’est à elle monsieur Dansoko a tenu à lui faire » cette offre » de 3 000 dollars alors qu’il y a tant de belles femmes en Guinée et des femmes qui seraient prêtes à coucher avec un homme contre peu d’argent.

Pour l’un des avocats, la raison est simple. C’est parce que sa cliente est vierge. Il l’a plutôt poussé à réitéré qu’elle vierge. » N’avez-vous jamais eu de rapport sexuel avec un homme ? « , a demandé l’avocat à sa cliente. Celle-ci a répondu : » je n’ai jamais couché avec un homme…Si vous voulez, envoyer un médecin « , a-t-elle dit en laissant couler des larmes.

Pour le juge, la question la plus importante ici est de chercher à démontrer qu’il y a eu ou pas chantage et tentative d’extorsion…