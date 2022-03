Habitat en zone rurale : les bienfaits de la case

Interrogé, Mouctar Bah ingénieur en construction de bâtiments en Guinée explique les phases de la construction d’une case » le mûr de la case est fait de briques en banko qui sont réalisées à base de terre argileuse et de paille. Les briques sont séchées au soleil. Le mûr est fondé sur un tracé circulaire. La toiture en forme de cône est faite de paille. Le mûr est décoré par de l’argile blanche. L’intérieur le dallage est fait de bouse de vache » indique t-il.

En ce qui concerne des avantages dont dispose une case, l’ingénieur en bâtiment ajoute « Une case dispose d’isolations thermiques. A travers le toit en paille, la chaleur est dégagée de l’intérieur. La case à travers le mûr en banko, dispose aussi d’isolation acoustique, empêchant les bruits de l’extérieur d’envahir l’intérieur. La construction est aussi très économique et rapide » souligne t-il.

Dans les temps, la plupart des occupants des cases, s’endormaient par terre. La raison, un paysan nous explique » Dormir par terre élimine les douleurs dorsales et facilite l’alignement du corps de plusieurs manières. En dormant sur le sol, la surface dure oblige votre corps à rester aligné. Dormir sur le sol peut conduire à se sentir plus reposé et plus prêt à se lever le matin« .

Grâce à l’urbanisation et à la modernité, les cases disparaissent petit à petit laissant la place aux maisons en dur.