Guinée : plus 540 000 candidats affronteront les différents examens scolaires

Cette année, ils sont au total 540 105 candidats dont 235 401 filles et 28 648 candidats libres à affronter les différents examens nationaux de fin d’année sur toute l’étendue du territoire national contre 496 395 candidats en 2021. Ces différentes évaluations se dérouleront du 6 juin au 21 juin 2022 inclusivement.

Pour l’Examen de fin d’études élémentaires, ils sont 265 569 dont 120 195 filles alors qu’au niveau du Brevet d’Etudes du Premier Cycle, ils sont au nombre de 171 935 dont 74 627 filles et 17 238 candidatures libres. Quant au baccalauréat unique, ils sont 102 601 dont 40 579 filles et 11 410 candidats libres.

Dans le souci de répondre à la lettre de mission assignée à son département en matière d’évaluation des apprentissages, le ministre de l’Enseignement pré-Universitaire et de l’Alphabétisation, Guillaume Hawing a annoncé que les examens nationaux de cette session seront marqués par des innovations majeures. Il s’agit de «la suppression du secrétariat de report manuel des anonymats sur les copies des candidats après la passation des épreuves ; l’internement des inspecteurs et cadres impliqués dans la conception, le choix final et le conditionnement des épreuves, l’implication accrue des ministères partenaires (Enseignement Supérieur, Défense, Sécurité, Administration du territoire, Justice,…) au processus pour plus de sécurisation et de transparence, la prestation de serment de tous les acteurs impliqués dans le processus des examens nationaux».

D’après le ministre Guillaume Hawing, toutes ces innovations et mesures visent non seulement à améliorer le déroulement des examens, mais aussi et surtout à lutter contre les pratiques déviantes (fuite de sujets, substitution de copies et de candidats, comités de rédaction, bonification des notes, utilisation des téléphones, …).