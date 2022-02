Guinée : le GUCEG présente son bilan et annonce ses objectifs

A travers une conférence de presse, la direction générale du Guichet Unique du Commerce Extérieur de Guinée (GUCEG) a procédé ce vendredi 4 février à la présentation de ses objectifs, de ses résultats 2020-2021 avant de projeter ses actions 2022. Cette rencontre s’’est tenue à la maison de la presse sise à Kipé dans la commune de Ratoma.

Devant un parterre de journalistes, le Directeur général du GUCEG, Mamoudou Diané a rappelé qu’en février 2019, à la suite d’un appel d’offre international, le groupe Webb Fontaine, leader en guichet unique sur le plan international, a bénéficié d’un contrat de concession pour la mise en place effective de la plate-forme de GUCEG.

«Depuis cette date jusqu’à aujourd’hui, nous avons déployé plus d’une vingtaine de fonctionnalités à savoir entre autres, la fonctionnalité de gestion des statistiques, le paiement en ligne des droits et taxes, l’obtention des quittances (…). Avant le GUCEG, les acteurs intervenants autour de la logistique du commerce extérieur étaient obligés de faire la navette entre différents services. Avec le GUCEG, cela est révolu, ce n’est plus à l’ordre du jour», a-t-il indiqué.

Et de poursuivre : «nous avons simplifié et digitalisé toute la procédure, plus besoin de se déplacer. Nous avons réussi à faire adhérer tous les acteurs autour d’une même plate-forme, qui est interconnectée en temps réel avec plusieurs entités notamment la douane, la Banque Centrale de la République de Guinée (BCRG), toutes les banques commerciales, le Port Autonome de Conakry (PAC), certains services des ministères de la Santé, du Commerce, de l’Elevage (…)».

Selon M. Diané, «cela nous a permis de mettre la transparence et la bonne gouvernance dans ce que nous faisons. Il a permis également aux usagers, à savoir les opérateurs économiques, les transitaires et les déclarants d’avoir une visibilité réelle du processus de traitement de leurs dossiers du point initial au point final. Il nous a permis d’avoir une réduction de coût pour nos usagers car, qui dit rester chez soi, depuis à domicile, ordonné un paiement électronique de votre banque commerciale directement dans les comptes du Trésor Public ou de la BCRG, parle nécessairement de réduction du temps et du coût».

Plus loin, le DG de GUCEG a déclaré que la plate-forme a permis de sécuriser les recettes de l’Etat dans la plus grande transparence. «Le contact physique étant réduit, cela nous a permis de réduire considérablement l’erreur humaine. Nous y sommes allés trois semaines le temps d’attente de dédouanement à trois jours au moins. Cela n’est pas seulement la performance du GUCEG mais plutôt, de tous les acteurs intervenants sur la chaîne», a-t-il fait savoir.

Dans son intervention, Anselme Kamara, directeur des projets a rassuré que toutes les opérations se passent en ligne sans se déplacer. «En 24 heures, l’importateur ou l’exportateur peut rentrer en possession de sa Déclaration Descriptive Exportation (DDE) ou Déclaration Descriptive d’Importation (DDI) automatiquement délivrée à travers la plate-forme. C’est la même chose pour toutes les procédures du guichet unique», a-t-il dit.

Dans la même logique, il a laissé entendre qu’ils ont mis en place la dématérialisation de l’obtention en ligne des licences d’importation et des visas d’importation des médicaments avec le ministère de la Santé et de l’Hygiène Publique et la direction nationale de la pharmacie et des médicaments. «La plate-forme est accessible à tous (WWW.GUCEG.GOV.GN). Vous pouvez accéder à un certain nombre d’informations. Vous pouvez également accéder à une évaluation, une estimation des frais que vous pouvez payer si vous voulez importer ou exporter une marchandise en République de Guinée. Vous avez accès au taux d’échange dans le cadre des opérations des dédouanements. Vous pouvez aussi accéder aux navires qui sont aux abords du port de Conakry», a-t-il cité.

Dans son intervention, le Directeur des opérations du GUCEG, Ahmed Taiwo a abordé dans le même sens. «Aujourd’hui, nous avons mis en place des fonctionnalités qui permettent aux opérateurs économiques de rester aussi bien chez eux et de voir la position des navires pour leurs marchandises. Nous avons mis en place des outils notamment l’internet café qui ne sont pas nombreux que nous allons mettre en place dans les postes frontaliers. L’internet café va permettre les opérateurs économiques qui ont des difficultés de pouvoir accéder à la plateforme et effectuer leur formalité», a-t-il affirmé.

Présent à cette conférence, le Commandant Karamokoba Diawara, l’inspecteur des douanes et représentant de la douane au sein de GUCEG a dit ceci : «aujourd’hui, le projet GUCEG nous a beaucoup aidés non seulement à mobiliser les recettes mais aussi, à les sécuriser… ».

Il faut par ailleurs rappeler que GUCEG est la plateforme de facilitation des opérations d’importation et d’exportation en République de Guinée. GUCEG a pour objet de fédérer l’ensemble des acteurs du commerce extérieur. Il a été mis en place par le gouvernement guinéen en partenariat avec l’entreprise Webb Fontaine Group courant 2019. Il a pour ambition d’être la porte d’entrée unique pour l’accès à l’ensemble des procédures et services liés au commerce extérieur. Il a permis au gouvernement guinéen de mobiliser des recettes jusqu’à sept fois plus que certaines directions.

Dans les prochains mois, il compte mettre en œuvre des nouvelles fonctionnalités afin d’offrir encore plus de facilités aux acteurs. Le groupe Webb Fontaine entend installer au niveau de certains postes frontaliers des Internet cafés afin de rapprocher des utilisateurs au niveau des principales frontières guinéennes.